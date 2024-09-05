Президент «Амкала»: в Кубке России было бы интересно сыграть с «Сочи» или «Уралом»

Президент медийной команды «Амкал» Герман Попков рассказал, с кем ему хотелось бы встретиться на стадии 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Герман признался, что его команде было бы очень интересно сыграть с экс-представителями РПЛ — «Сочи» и «Уралом».

— Непонятно, кого хотелось бы из клубов Первой лиги в соперники. Двоякая история: с одной стороны, хочется того, кого есть шанс пройти. С другой, хочется кого-то поименитее и поинтереснее. Будем ждать.

— «Сочи» с Морено или «Урал» с Григорием Ивановым?

— Мне кажется, это будет очень интересно. Особенно если по жеребьёвке будет возможность съездить на выезд, — сказал Герман Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.