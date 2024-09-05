Игрок ЦСКА Обляков: у Кругового и адаптации не было, как будто не первый год в команде

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков высказался об адаптации Данила Кругового в армейской команде. По его словам, создаётся впечатление, что Круговой уже несколько лет выступает за ЦСКА.

— Круга я знаю давно, раньше мы вместе играли. У него и адаптации особо не было, как будто Даня уже не первый год в ЦСКА. Он хорошо влился, здорово играет. Конечно, усилил нас. Круговой — хороший футболист, у которого есть все качества. И он может играть ещё лучше, я точно это знаю.

— Есть ощущение, что он один из самых техничных в команде.

— Конечно, у Дани есть техника. Точно один из самых техничных в ЦСКА, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.