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Романцев: в матче с «Краснодаром» «Локо» напоминал «Динамо» из концовки прошлого сезона

Романцев: в матче с «Краснодаром» «Локо» напоминал «Динамо» из концовки прошлого сезона
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Железнодорожники проиграли со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 5'     0:2 Сперцян – 45+3'     0:3 Кордоба – 64'    
Удаления: нет / Кордоба – 87'

«Локомотив» напоминал «Динамо» образца концовки прошлого сезона. Команда Марцела Лички также не выглядела в матче с «Краснодаром» единым ударным кулаком, а зависела от соперника. И, находясь в полушаге от золота, упустила его. Галактионов же причины своей неудачи объяснил психологией игроков, перемалывать которую дело не одного-двух дней. Тем самым как бы объяснив лидерство команды не более чем турнирной вспышкой. Но я бы не спешил вычёркивать «Локомотив» из конкурентов в борьбе за чемпионство. Хотя, на мой взгляд, по составу он ещё не готов к решению задач, с которыми клуб справлялся во времена Юрия Семина», — приводят слова Романцева «Известия».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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