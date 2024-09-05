Романцев: в матче с «Краснодаром» «Локо» напоминал «Динамо» из концовки прошлого сезона

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Железнодорожники проиграли со счётом 0:3.

«Локомотив» напоминал «Динамо» образца концовки прошлого сезона. Команда Марцела Лички также не выглядела в матче с «Краснодаром» единым ударным кулаком, а зависела от соперника. И, находясь в полушаге от золота, упустила его. Галактионов же причины своей неудачи объяснил психологией игроков, перемалывать которую дело не одного-двух дней. Тем самым как бы объяснив лидерство команды не более чем турнирной вспышкой. Но я бы не спешил вычёркивать «Локомотив» из конкурентов в борьбе за чемпионство. Хотя, на мой взгляд, по составу он ещё не готов к решению задач, с которыми клуб справлялся во времена Юрия Семина», — приводят слова Романцева «Известия».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.