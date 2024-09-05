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Карвахаль допустил, что однажды переберётся в клуб МЛС

Карвахаль допустил, что однажды переберётся в клуб МЛС
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32-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль допустил, что может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

«Это возможно. Когда я решу уйти из «Реала», я не перейду в европейский клуб. Таким образом, количество вариантов будет ограничено. США, Саудовская Аравия или Катар? Один из этих вариантов, да», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Даниэль Карвахаль — воспитанник системы мадридского «Реала». В сезоне-2012/2023 испанец выступал за леверкузенский «Байер». Вместе с «Реалом» Даниэль четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании Карвахаль стал победителем чемпионата Европы — 2024. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского защитника в € 12 млн.

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