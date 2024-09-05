Бушманов: возраст Кордобы очень хороший для решения самых высоких задач «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в столичный клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов продать Кордобу в «Спартак» за € 16 млн. Отмечалось, что сделка осложняется тем, что московский клуб не может договориться с Кордобой по зарплате.

«Кордоба — качественный нападающий. Это один из лучших форвардов в нашем чемпионате, если не лучший. Возраст Кордобы очень хороший — как раз для того, чтобы со «Спартаком» решать самые высокие задачи», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Джон Кордоба провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.