«Краснодар» может купить Гарсию из АЕКа за € 22 млн, если продаст Кордобу в «Спартак»

«Краснодар» может приобрести футболиста греческого АЕКа Леви Гарсию, если продаст нападающего Джона Кордобу в «Спартак». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, есть шанс, что в случае продажи Кордобы в «Спартак» «быки» приобретут не Даку из «Рубина», а именно Леви Гарсию. АЕК оценивает нападающего в € 22 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Краснодаром» трансфер Джона Кордобы.

26-летний Гарсия выступает в составе АЕКа с осени 2020 года. В минувшем сезоне Леви принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.