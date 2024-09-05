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Лидер ЦСКА Обляков охарактеризовал новичка команды Секу Койта

Лидер ЦСКА Обляков охарактеризовал новичка команды Секу Койта
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Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков охарактеризовал новичка команды Секу Койта.

— У Секу есть хорошие качества. Это тоже дело адаптации: он приехал в новый чемпионат, тут другой менталитет. Секу привыкает. Я думаю, что он будет только прибавлять. И мы ему в этом будем помогать.

— На тренировках видно, что определённый уровень есть?
— По тренировкам он выглядит неплохо. Может, в играх это незаметно, не всё получается. Но через какое-то время и в матчах Секу будет намного лучше. Всё впереди.

— Круговой говорил, что от его корпуса можно неплохо отлететь. Уже столкнулись с этим?
— На себе не испытывал. Но Секу такой, очень настырный, хорошо вступает в отбор. Это классное качество. В нашем чемпионате это только плюс, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

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