Лидер ЦСКА Обляков охарактеризовал новичка команды Секу Койта

Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков охарактеризовал новичка команды Секу Койта.

— У Секу есть хорошие качества. Это тоже дело адаптации: он приехал в новый чемпионат, тут другой менталитет. Секу привыкает. Я думаю, что он будет только прибавлять. И мы ему в этом будем помогать.

— На тренировках видно, что определённый уровень есть?

— По тренировкам он выглядит неплохо. Может, в играх это незаметно, не всё получается. Но через какое-то время и в матчах Секу будет намного лучше. Всё впереди.

— Круговой говорил, что от его корпуса можно неплохо отлететь. Уже столкнулись с этим?

— На себе не испытывал. Но Секу такой, очень настырный, хорошо вступает в отбор. Это классное качество. В нашем чемпионате это только плюс, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.