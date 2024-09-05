Нахушев — о Кордобе: не всегда футболисты, перейдя в «Спартак», играли там на своём уровне

Бывший футболист Руслан Нахушев высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в московский «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов продать Кордобу в «Спартак» за € 16 млн. Отмечалось, что сделка осложняется тем, что московский клуб не может договориться с Кордобой по зарплате.

«Для «Краснодара» возможный уход Кордобы — потеря. Дело даже не в сумме, ведь в его отсутствие на поле была совсем другая картина. В «Спартаке» всё будет зависеть от того, как пройдет адаптация. Не всегда игроки, переходившие в «Спартак», играли там на своём уровне. Это другие ожидания и давление, другие амбиции. Можем только предполагать, но на бумаге это усиление.

Видимо, «Спартак» всё-таки чем-то руководствуется, раз готов заплатить на Кордобу € 16 млн. Может, Станкович хочет играть в два нападающих, а второго сильного пока нет. Тащит Угальде. Но Кордоба в любом случае не помешает, вопрос в том, будет ли он играть на таком уровне и там», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.