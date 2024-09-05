Ерохин: благодарен тренерскому штабу «Зенита», что у всех есть возможность играть

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что благодарен тренерскому штабу сине-бело-голубых за проводимую ротацию и возможность появляться на поле в официальных матчах.

— Вы сейчас выходите на поле практически в каждом матче Кубка и чемпионата России. Как оцените состояние?

— Оно хорошее, в первую очередь благодарен тренерскому штабу за то, что у всех есть возможность играть. В том числе по 90 минут в Кубке и в играх чемпионата, — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра выступал Сергей Иванов. Гости одержали победу с крупным счётом 3:0. На 30-й минуте аргентинский нападающий Лусиано Гонду вывел «Зенит» вперёд. На 57-й минуте Гонду оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 69-й минуте бразильский полузащитник Вендел сделал счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых. После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.