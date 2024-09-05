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Иван Обляков: пятое-шестое место не может никого устраивать в ЦСКА

Иван Обляков: пятое-шестое место не может никого устраивать в ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о турнирном положении армейцев.

— Философский вопрос — как болельщикам ЦСКА не привыкнуть к пятому-шестому месту? Или это на какое-то время нужно принять? За последние годы лишь однажды закончили в тройке.
— Принимать это не нужно. Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах. Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли Кубок, медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

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