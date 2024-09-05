Игрок чемпионата Вьетнама: Аргентина и Франция справились с погодой здесь, должна и Россия

Игрок футбольного клуба «Хатинь» Виктор Ле высказался о погоде во Вьетнаме в преддверии товарищеского матча национальной команды с Россией. Встреча состоится сегодня, 5 сентября. Начало игры — в 16:00 мск.

«Надо пить больше воды. Ты очень много потеешь, теряешь много. Для спортсменов здесь есть специальные электролиты, которые поддерживают уровень воды в организме. Конечно, в первый раз тут тяжело, и ты не знаешь, что такое жарко. Для меня тоже поначалу было тяжеловато, но привык.

Не считаю, что играть тут опасно для здоровья. Футболисты сборной России — сильные игроки, у них должны быть силы сыграть даже в таких условиях. Не вижу ничего критичного, ничего страшного нет. Сюда приезжали даже сборные Аргентины, Франции. И они переносили всё хорошо», — сказал Ле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.