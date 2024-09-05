Обляков назвал трёх игроков ЦСКА, с которыми у него наилучшее взаимопонимание на поле

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, с какими одноклубниками у него наивысший уровень взаимопонимания на поле. Он выделил Данила Кругового, Аббоса Файзуллаева и Тамерлана Мусаева. Также Обляков подчеркнул, что у него нет ни с кем такого взаимопонимания, какое было с ушедшим в ПАОК Фёдором Чаловым.

— У вас было отличное взаимопонимание на поле с Чаловым. Есть ли сейчас такой партнёр в ЦСКА?

— Чтобы было настолько хорошо, как с Федей, нет. Но с Кругом мы понимаем друг друга очень хорошо. С тем же Аббосом неплохо взаимодействуем, с Тамиком есть взаимопонимание. Не говорю, что с другими как-то неудобно или плохо, но лучше всего — с ними, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.