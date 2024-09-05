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Обляков назвал трёх игроков ЦСКА, с которыми у него наилучшее взаимопонимание на поле

Обляков назвал трёх игроков ЦСКА, с которыми у него наилучшее взаимопонимание на поле
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, с какими одноклубниками у него наивысший уровень взаимопонимания на поле. Он выделил Данила Кругового, Аббоса Файзуллаева и Тамерлана Мусаева. Также Обляков подчеркнул, что у него нет ни с кем такого взаимопонимания, какое было с ушедшим в ПАОК Фёдором Чаловым.

— У вас было отличное взаимопонимание на поле с Чаловым. Есть ли сейчас такой партнёр в ЦСКА?
— Чтобы было настолько хорошо, как с Федей, нет. Но с Кругом мы понимаем друг друга очень хорошо. С тем же Аббосом неплохо взаимодействуем, с Тамиком есть взаимопонимание. Не говорю, что с другими как-то неудобно или плохо, но лучше всего — с ними, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

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