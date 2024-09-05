Артём Довбик пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик пропустит матчи национальной команды в Лиге наций в сентябре. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Артём Довбик пропустит матчи Лиги наций в сентябре из-за травмы», — написано в заявлении.

Сборная Украины в Лиге наций сыграет в группе 1 Лиги А. Соперниками украинцев будут Грузия, Чехия и Албания. В сентябре сборная Украины проведёт два матча: с Албанией и с Чехией. Встреча с Албанией состоится в субботу, 7 сентября. Команды будут играть на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге (Чехия). Начало матча — в 21:45 мск.

В текущем сезоне итальянской Серии А 27-летний Артём Довбик провёл три матча. Результативными действиями нападающий не отметился.