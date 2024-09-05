Защитник «Реала» Карвахаль высказался о нападающем «Барселоны» Ямале

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался о молодом нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

«Учитывая его возраст, кажется невероятным, что Ламин уже в элите, в таком клубе, как «Барселона», и сборной Испании. Он очень хорошо адаптировался в национальной команде. Ямаль всё ещё ребёнок (смеётся), поэтому ему нужно твёрдо стоять на ногах — но он отличный парень», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Напомним, Ламин Ямаль на чемпионате Европы 2024 года помог сборной Испании завоевать золотые медали, став самым молодым игроком в истории турнира (16 лет и 338 дней). Также он установил рекорд как самый молодой автор гола (16 лет и 362 дня) и был признан лучшим молодым игроком Евро-2024. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.