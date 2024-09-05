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Стали известны подробности перехода Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»

Стали известны подробности перехода Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Стороны окончательно согласовали сделку, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, сумма трансфера составит 200 млн рублей. Контракт Сергеева с самарским клубом будет рассчитан на три года.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летней Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».

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