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Врач объяснил, чем опасна высокая влажность во Вьетнаме для игроков сборной России

Врач объяснил, чем опасна высокая влажность во Вьетнаме для игроков сборной России
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Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о погоде во Вьетнаме перед товарищеским матчем сборной России. Игра Вьетнам — Россия пройдёт сегодня, 5 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как дышать и бегать при такой влажности?
— При такой влажности вопрос не в том, как дышать. Дышать-то будет легко, потому что ничего не пересыхает. Здесь проблема в том, что мы не адаптированы к такой жаре. Человек охлаждается путём того, что выделяется пот. Пот испаряется — в этот момент снижается температура. При высокой влажности этот процесс резко нарушается. Но на дыхание практически никак это не влияет. Игроки точно будут больше перегреваться, то есть будет нарушен процесс терморегуляции.

— Реально ли в таких погодных условиях провести 90 минут на поле?
— Всё зависит от человека. Это индивидуальная переносимость. Кто-то не переносит холод, кто-то — жару. Вы знаете эту войну летом, когда одним с кондиционером холодно, а другим без него жарко. Здесь то же самое. Кто-то может отыграть 90 минут, и всё будет хорошо. Но надо учитывать, что мы больше северные люди, поэтому большинству будет тяжеловато.

— Чем погодные условия во Вьетнаме могут быть опасны для футболистов?
— Опасность в том, что при сильной потере электролитов футболисты быстро устанут — у них будет перегружена сердечно-сосудистая система, будут перегружены мышцы. Но надо учитывать, что речь идёт не о простых людях, а о подготовленных спортсменах. Думаю, значимых проблем ожидать не стоит, потому что футболисты к этому более или менее адаптированы. Если бы туда поехали играть просто любители, проблем можно было бы ожидать. Но здесь идёт речь о профессионалах.

Должны перенести нормально. Устанут больше, чем обычно. Но тут многое зависит и от соперника. При сильном сопернике можно и в идеальных погодных условиях устать больше, чем при слабом сопернике в таких условиях. Чем сильнее соперник, тем большее расстояние пробегает спортсмен, — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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