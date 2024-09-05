Врач рассказал, в чём сложность восстановления после матчей сборной России во Вьетнаме

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал, в чём заключается сложность восстановления после матчей сборной России во Вьетнаме.

— Как в таких условиях создать для организма большую переносимость?

— Никак. Нужно снижать температуру тела во время перерыва, стараться больше пить, потому что пота будет выделяться гораздо больше. Проблемы у футболистов будут даже после игры. Восстановление электролитов займёт довольно длительное время.

— Можете конкретизировать по срокам? Через день после сборной Вьетнама будет матч с Таиландом.

— Будет тяжело восстанавливаться. Придётся много пить. Есть спортивные напитки-тоники, которые содержат микроэлементы. Возможно, врачи сборной дадут футболистам дополнительные напитки с увеличенными микроэлементами.

Здесь будет очень важно как можно быстрее начать восстановление. Потому что, кроме пота, к сожалению, уходят и необходимые микроэлементы. Если произойдёт дисбаланс, то начнутся мышечные спазмы, дольше восстанавливаются. Тот же магний нам необходим для восстановления мышц, — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.