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Врач рассказал, в чём сложность восстановления после матчей сборной России во Вьетнаме

Врач рассказал, в чём сложность восстановления после матчей сборной России во Вьетнаме
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Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал, в чём заключается сложность восстановления после матчей сборной России во Вьетнаме.

— Как в таких условиях создать для организма большую переносимость?
— Никак. Нужно снижать температуру тела во время перерыва, стараться больше пить, потому что пота будет выделяться гораздо больше. Проблемы у футболистов будут даже после игры. Восстановление электролитов займёт довольно длительное время.

— Можете конкретизировать по срокам? Через день после сборной Вьетнама будет матч с Таиландом.
— Будет тяжело восстанавливаться. Придётся много пить. Есть спортивные напитки-тоники, которые содержат микроэлементы. Возможно, врачи сборной дадут футболистам дополнительные напитки с увеличенными микроэлементами.

Здесь будет очень важно как можно быстрее начать восстановление. Потому что, кроме пота, к сожалению, уходят и необходимые микроэлементы. Если произойдёт дисбаланс, то начнутся мышечные спазмы, дольше восстанавливаются. Тот же магний нам необходим для восстановления мышц, — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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