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Иван Обляков: Тамик Мусаев хорошо играет и ещё будет расти как футболист

Иван Обляков: Тамик Мусаев хорошо играет и ещё будет расти как футболист
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил потенциал своего одноклубника Тамерлана Мусаева.

— У Мусаева получается достойно заменять Чалова в нападении?
— Тамик хорошо играет. Главное для нападающего — забивать, что у него получается. Понятно, что не все моменты он реализовывает. Но он старается, работает, хорошо действует без мяча и приносит много пользы. Я думаю, что его реализация будет становиться ещё лучше и он будет только расти как футболист.

— Сейчас в сборной вы помогаете ему с адаптацией? Или помощь не нужна, судя по тому, как быстро он влился в ЦСКА?
— Любому футболисту нужно какое-то время, чтобы адаптироваться, понять требования тренерского штаба. Нужно найти связь с футболистами на поле, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

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