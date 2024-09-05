Иван Обляков: Тамик Мусаев хорошо играет и ещё будет расти как футболист

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил потенциал своего одноклубника Тамерлана Мусаева.

— У Мусаева получается достойно заменять Чалова в нападении?

— Тамик хорошо играет. Главное для нападающего — забивать, что у него получается. Понятно, что не все моменты он реализовывает. Но он старается, работает, хорошо действует без мяча и приносит много пользы. Я думаю, что его реализация будет становиться ещё лучше и он будет только расти как футболист.

— Сейчас в сборной вы помогаете ему с адаптацией? Или помощь не нужна, судя по тому, как быстро он влился в ЦСКА?

— Любому футболисту нужно какое-то время, чтобы адаптироваться, понять требования тренерского штаба. Нужно найти связь с футболистами на поле, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.