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Юра Мовсисян: после такого старта в РПЛ «Спартак» должен быть в чемпионской гонке

Юра Мовсисян: после такого старта в РПЛ «Спартак» должен быть в чемпионской гонке
Деян Станкович
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Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян высказался о старте сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги для красно-белых. После 7-го тура чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 17 очков.

«Спартак» сейчас возглавляет Станкович, во время своей футбольной карьеры он был одним из моих кумиров. Сейчас видно, что Деян — фантастический тренер, здорово работает! Он свой дух передаёт игрокам, и ребята идут вперёд благодаря его духу. Пока рано говорить о чемпионских амбициях, но «Спартак» всегда борется за чемпионство. Тем более после такого старта в РПЛ команда должна быть в чемпионской гонке. Перед началом каждого сезона все знают, что «Спартак» будет в борьбе за чемпионство.

Станет Барко таким же успешным, как я? Посмотрим, время покажет (смеётся). Видно по данным, что Барко очень сильный футболист, у него есть определённые качества и амбиции. Я очень надеюсь, что он может помочь нашему «Спартаку» одержать больше побед», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.

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