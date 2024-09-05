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Врач ответил, сколько килограммов теряют футболисты после игры при высокой влажности

Врач ответил, сколько килограммов теряют футболисты после игры при высокой влажности
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Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о погоде во Вьетнаме перед товарищеским матчем сборной России. Игра Вьетнам — Россия пройдёт сегодня, 5 сентября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сколько килограммов можно скинуть за матч при высокой влажности?
— Это же всё делает вода. Мы на 80% состоим из воды. Три-четыре килограмма можно спокойно скинуть, может, пять. Но пять килограммов — это край, если бегать все 90 минут. Но это нормально. Футболист может потерять в любой игре около трёх килограммов. Очень важно поймать баланс.

Будет хотеться выпить побольше воды, а это будет утяжелять футболистов. Естественно, очень важен лёд. В раздевалке должно быть максимально много льда. Важна смена маек. Их невозможно менять постоянно, но придётся их менять. Чем суше майка, тем легче это переносится, — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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