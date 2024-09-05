Глава ВТБ Костин рассказал, планирует ли «Динамо» продавать игроков в это трансферное окно

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, собирается ли московское «Динамо» продавать футболистов до закрытия летнего трансферного окна. ВТБ — генеральный спонсор бело-голубых.

«Я людьми точно не торгую», — приводит слова Костина ТАСС.

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ московское «Динамо» встречалось с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Встреча завершилась вничью — 2:2. На 20-й минуте иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий Константин Тюкавин, однако мяч в собственные ворота добил Матиас Перес. На 72-й минуте арбитр вновь назначил пенальти в ворота хозяев. Удар с 11-метровой отметки реализовал марокканский новичок москвичей Эль-Мехди Маухуб. На 90+5-й минуте Матиас Перес сравнял счёт. На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы.