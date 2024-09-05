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Источник: агент Кордобы запросил у «Спартака» зарплату в € 5 млн

Источник: агент Кордобы запросил у «Спартака» зарплату в € 5 млн
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Агент нападающего «Краснодара» Джона Кордобы запросил у московского «Спартака» зарплату в € 5 млн. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, это категорически не устроило «Спартак» и клуб вышел из переговоров. Отмечается, что самая большая зарплата в «Спартаке» у Эсекьеля Барко — € 2,5 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов продать Кордобу в «Спартак» за € 16 млн. Отмечалось, что сделка осложняется тем, что московский клуб не может договориться с Кордобой по зарплате.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Джон Кордоба провёл четыре матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России.

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