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Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: Кордоба лидер, с одним Смоловым бороться за титул тяжело

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: Кордоба лидер, с одним Смоловым бороться за титул тяжело
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на информацию, что нападающий «быков» Джон Кордоба может перейти в «Спартак».

«Если в «Краснодаре» приняли решение и Кордоба уйдёт, это будет большая потеря. Джон — лидер. Но € 16 млн — хорошая цена, достойная. Вопрос в том, есть ли на прицеле замена. Ждём официальных подтверждений от клубов и как «Краснодар» будет восполнять эту потерю.

Оставаться с одним Смоловым возможно. Но для решения задач «Краснодара» лучше, когда есть обойма. В прошлом сезоне, когда Джон вылетел, играли без ярко выраженных нападающих. Но нужно несколько форвардов — это развязывает руки тренеру. За высокие места бороться можно, но за чемпионство уже тяжелее», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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