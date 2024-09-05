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В «Дубай Юнайтед» раскрыли подробности подписания Квинси Промеса

В «Дубай Юнайтед» раскрыли подробности подписания Квинси Промеса
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В службе коммуникаций «Дубай Юнайтед» рассказали о подписании бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Так, нидерландец уже подписал с клубом предварительный контракт.

«Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию. Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже. У Промеса нет никаких ограничений в ОАЭ, поэтому он может подписывать соглашения с любыми клубами, что он и сделал с «Дубай Юнайтед».

Когда будет официальное объявление Промеса? Сложно сказать, потому что это зависит не от нас, а от регламентов Федерации футбола ОАЭ – документы о регистрации Квинси находятся у них, мы ждём. На данный момент Квинси не тренируется с командой, но уже успешно прошёл медицинское обследование. На этом пока всё, ждём официального релиза футболиста», – приводит сообщение клубной пресс-службы Sport24.

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