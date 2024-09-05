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Валерий Кечинов: Кордоба — отличный форвард, он будет усилением для «Спартака»

Валерий Кечинов: Кордоба — отличный форвард, он будет усилением для «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в столичный клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» готов продать Кордобу в «Спартак» за € 16 млн. Отмечалось, что сделка осложняется тем, что московский клуб не может договориться с Кордобой по зарплате.

«Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ. Любой команде он придётся ко двору. Это отличный форвард: цепляется за мяч, обладает хорошей техникой, имеет голевое чутьё. Если трансфер Джона произойдёт, это будет усилением для «Спартака».

31 год меня абсолютно не смущает, потому что Кордоба сейчас в самом соку. Он прекрасно играет и находится в прекрасной форме. Что касается его финансовых запросов, «Спартак» не бедный клуб. Если Кордоба очень нужен команде, «Спартак» сможет создать эти условия для Кордобы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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