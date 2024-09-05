Игрок «Краснодара» Стоцкий сообщил о переговорах с клубами РПЛ и Первой лиги

Бывший защитник «Краснодара», «Уфы» и «Пари НН» Дмитрий Стоцкий рассчитывает продолжать профессиональную карьеру.

«Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Я продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол. Конечно, есть желание продолжить карьеру в РПЛ, но варианты с первым дивизионом я тоже рассматриваю. Были ли конкретные предложения? Да, есть какие-то переговоры. Пройдёт немного времени, и всё встанет на свои места, — приводит слова Стоцкого Metaratings.

34-летний футболист выступал за «Пари НН» с января 2022 года. 18 июня клуб объявил об уходе Стоцкого в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне Дмитрий принял участие в 27 матчах команды во всех турнирах, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 300 тыс.