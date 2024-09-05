Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вьетнам — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Хорватия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть

Португалия — Хорватия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 1 Лиги А также выступят сборные Шотландии и Польши.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Материалы по теме
Лига наций больше не товарищеский турнир. Она сильно повлияет на ЧМ-2026
Лига наций больше не товарищеский турнир. Она сильно повлияет на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android