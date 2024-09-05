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Португалия — Хорватия: во сколько начало матча Лиги наций УЕФА 2024-2025, где смотреть

Сегодня, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Хорватии. Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В группе 1 Лиги А также выступят сборные Шотландии и Польши.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен. Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.