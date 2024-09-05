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Мостовой: для Кордобы не совсем логично переходить из «Краснодара» в «Спартак»

Мостовой: для Кордобы не совсем логично переходить из «Краснодара» в «Спартак»
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, интерес к которому проявляет «Спартак».

«Последняя информация о возможном уходе Кордобы из «Краснодара» была, когда им интересовался «Зенит» ещё до Соболева. Удивлён, что появился «Спартак». Уходить из «Краснодара» в «Спартак» не совсем логично. Джон — лучший нападающий РПЛ. Я уже не удивляюсь, что за него «Спартак» предложил 16 миллионов в последний год контракта. Клуб нас приучил к таким трансферам, про которые мы уже забыли, хотя были потрачены бешеные деньги.

Тут вопрос в другом: почему в 2021 году Кордоба из «Герты» перешёл в «Краснодар», а не в «Спартак»? Искусство не в том, чтобы купить игрока, которого все знают, а в том, чтобы привезти неизвестного футболиста, который выстрелит. Многие не разбираются в потенциале игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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