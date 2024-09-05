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Президент Медиалиги Осипов: успех «Амкала» в Кубке — большое достижение для индустрии

Президент Медиалиги Осипов: успех «Амкала» в Кубке — большое достижение для индустрии
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Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о выходе «Амкала» в четвёртый раунд Пути регионов Фонбет Кубка России. Вчера, 4 сентября, в матче третьего раунда «Амкал» обыграл «Космос» из Долгопрудного со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2024, среда. 16:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Окончен
1 : 2
Амкал
0:1 Пичугин – 38'     1:1 Помешкин – 49'     1:2 Пичугин – 66'    
Удаления: Наймушин – 70' / нет

«Повторение «Амкалом» рекордного для медиакоманд результата в Кубке — большое достижение для всей индустрии. В прошлых сезонах многие спотыкались, команды отваливались. Сейчас «Амкалу» по силам превзойти и этот результат. Мы от этого только приобретаем. Круто, что один из гегемонов индустрии оживает, искренне рад за «Амкал», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В четвёртом раунде Пути регионов Кубка России в борьбу вступят команды Мелбет Первой лиги.

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