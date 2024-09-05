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Игрок «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отнёсся к вызову в сборную России

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отнёсся к вызову в сборную России
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отнёсся к вызову в национальную команду России.

«Конечно, не ожидал, просто работал, старался приносить пользу команде, в итоге заметили, очень рад. На тренировке объявили, после тренировки, что вызвали восемь человек и я есть в этом списке, конечно, было очень приятно.

Поздравили многие. Такой важный шаг в жизни. И очень приятный. Национальная сборная. Это была моя мечта, которая, наверное, воплотилась. Это объективно, конечно, приятно, но стараюсь вообще не обращать на это внимания, почитал и стараюсь сразу забыть», — сказал Батраков в интервью пресс-службе «Локомотива».

Напомним, сегодня, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом.

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