Алексей Батраков высказался о своём прогрессе в «Локомотиве» в этом сезоне

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о прогрессе на старте сезона.

«Я понимаю, что сейчас важный этап. Да, что-то начало получаться, но хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше, хочу показывать это на дистанции. И, в первую очередь, не снижать требования к себе, работать на каждой тренировке и отдаваться на каждой игре. Тогда, я думаю, всё через работу придёт и придёт стабильность. В первую очередь это воспитание, которое передаётся от родителей, наверное, от семьи. Я им за это очень благодарен. Ну и сам стараюсь прорабатывать моменты, так что для меня особо ничего не поменялось», — сказал Батраков в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл семь матчей, в которых забил три мяча и оформил пять голевых передач.