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«Может «пихнуть». Батраков — о капитане «Локомотива» Баринове

«Может «пихнуть». Батраков — о капитане «Локомотива» Баринове
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о капитане железнодорожников Дмитрии Баринове.

— Что ты о Баринове можешь сказать?
— Мы с ним зачастую больше обсуждаем какие-то игровые моменты на поле, взаимодействия. И так, конечно, подсказывает, помогает. Если кто-то видит, что тренируется без желания, конечно, тогда могут так «пихнуть», но всё только по делу. За пределами поля он добрый, отзывчивый человек, к которому можно подойти, и он поможет, — сказал Батраков в интервью пресс-службе «Локомотива».

Напомним, в семи сыгранных матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Батраков забил три мяча и сделал пять результативных передач. 19-летний футболист получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

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