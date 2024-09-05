Батраков — о сравнениях с Головиным: оставляю это журналистам

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о том, что его сравнивают с российским хавбеком «Монако» Александром Головиным.

— С Сашей Головиным тебя периодически сравнивают, слышал?

— Ну, что-то да, слышал, но не знаю, связывают это с манерой игры или причёской. Я не люблю вообще давать оценку своим действиям публично и не люблю себя с кем-то сравнивать. Оставляю это журналистам и на общественное мнение. Себя стараюсь ни с кем не сравнивать и не давать оценку своим действиям. Мне что-то попадается, но я вижу, наверное, свою фамилию и стараюсь пролистнуть. Но, конечно, не всегда получается, — сказал Батраков в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний Алексей Батраков провёл семь матчей, в которых забил три мяча и оформил пять голевых передач.