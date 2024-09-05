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Батраков признался, что Дзюба понравился ему больше всех игроков на ЧМ-2018

Батраков признался, что Дзюба понравился ему больше всех игроков на ЧМ-2018
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признался, что нападающий Артём Дзюба понравился ему больше всех игроков на чемпионате мира — 2018.

— Кто тебе из игроков тогда больше всего на чемпионате мира запомнился, понравился?
— Ну, тогда, наверное, Дзюба. Такой самый эффектный. Его празднование потом, наверное, вирусилось. Несколько лет как будто бы, — сказал Батраков в интервью пресс-службе «Локомотива».

Напомним, на чемпионате мира — 2018 сборная России добралась до стадии 1/4 финала, где уступила национальной команде Хорватии. Батраков в семи матчах нынешнего сезона забил три мяча и сделал пять результативных передач в составе «Локомотива». 19-летний футболист получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

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