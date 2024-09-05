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Президент Медиалиги Осипов: хочу, чтобы в 1/32 Кубка России «Амкал» сыграл с «Торпедо»

Президент Медиалиги Осипов: хочу, чтобы в 1/32 Кубка России «Амкал» сыграл с «Торпедо»
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Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов прокомментировал выход «Амкала» в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Осипов признался, что в соперником медиаклуба на следующей стадии хочет увидеть московское «Торпедо».

«В прошлый раз, когда 2DROTS доходили до 1/32 Кубка России, в соперниках были «Химки». Это команда, которая играла в РПЛ и выиграла Первую лигу. Ну ничего себе! Сейчас хочу «Торпедо» в соперники «Амкалу». С ними можно играть, это бренд. Для меня «Торпедо» — самый интересный вариант», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Амкал» начал выступления в Кубке с 1/256 финала Пути регионов. Два других клуба (2DROTS и «Броук Бойз») уже вылетели из турнира.

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