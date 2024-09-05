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Звёзды «Спартака» сыграют в честь 10-летия стадиона

Звёзды «Спартака» сыграют в честь 10-летия стадиона
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Московский «Спартак» 11 сентября проведёт матч звёзд с участием многочисленных спартаковцев прошлого и настоящего, приуроченный к 10-летию открытия своего домашнего стадиона «Лукойл Арена».

В игре примут участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.

Перед матчем на «Лукойл Арене» будут организованы различные развлечения для болельщиков и выступления артистов. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Вся выручка от продажи будет направлена в Российский Красный Крест в рамках акции РПЛ «Поможем вместе».

Вы можете приобрести билеты на «Чемпионате».

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