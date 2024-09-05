Пикущак: хорошо, если Кордоба останется в «Краснодаре». Без него шансов на золото меньше

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на информацию о том, что «Спартак» отказался от идеи подписания Джона Кордобы из-за финансовых запросов футболиста.

«Хорошо, если Кордоба останется в «Краснодаре». Думаю, вопрос с его контрактом решат, продлят его с Джоном, если игрок захочет. Без Кордобы шансов на борьбу за чемпионство было бы меньше, в атаке он один из основополагающих игроков. Для «Краснодара» это стало бы потерей. Мне нравится, как играет Кордоба», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кордоба выступает в составе «быков» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.