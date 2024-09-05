Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вьетнам — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пикущак: хорошо, если Кордоба останется в «Краснодаре». Без него шансов на золото меньше

Пикущак: хорошо, если Кордоба останется в «Краснодаре». Без него шансов на золото меньше
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на информацию о том, что «Спартак» отказался от идеи подписания Джона Кордобы из-за финансовых запросов футболиста.

«Хорошо, если Кордоба останется в «Краснодаре». Думаю, вопрос с его контрактом решат, продлят его с Джоном, если игрок захочет. Без Кордобы шансов на борьбу за чемпионство было бы меньше, в атаке он один из основополагающих игроков. Для «Краснодара» это стало бы потерей. Мне нравится, как играет Кордоба», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Кордоба выступает в составе «быков» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
«Краснодар» настроен закрыть сделку». «Спартак» пошёл за мегатрансфером Кордобы!
Эксклюзив
«Краснодар» настроен закрыть сделку». «Спартак» пошёл за мегатрансфером Кордобы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android