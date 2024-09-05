Попов: если сборная России пропустит от Вьетнама — это не будет позором

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что сборная России легко обыграет национальную команду Вьетнама в товарищеской игре.

«Не думаю, что если сборная пропустит от Вьетнама — это будет позором. В футболе всякое бывает, можно с 60 метров забить неожиданный мяч. Мы все надеемся, что Россия выиграет и забьёт три-четыре гола и сделает это легко», — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, матч между Россией и Вьетнамом состоится сегодня, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. Отметим, что сборные России и Вьетнама никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне.