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Попов: если сборная России пропустит от Вьетнама — это не будет позором

Попов: если сборная России пропустит от Вьетнама — это не будет позором
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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов считает, что сборная России легко обыграет национальную команду Вьетнама в товарищеской игре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что если сборная пропустит от Вьетнама — это будет позором. В футболе всякое бывает, можно с 60 метров забить неожиданный мяч. Мы все надеемся, что Россия выиграет и забьёт три-четыре гола и сделает это легко», — приводит слова Попова Legalbet.

Напомним, матч между Россией и Вьетнамом состоится сегодня, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. Отметим, что сборные России и Вьетнама никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне.

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