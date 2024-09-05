«Интернасьонал» подал иск в ФИФА против «Зенита» из-за отсутствия выплат за Альберто

Бразильский «Интернасьонал» подал иск в ФИФА против санкт-петербургского «Зенита» из-за отсутствия выплат за переход нападающего Юри Альберто. Об этом сообщил Guaiba.

В «Интернасьонале» считают, что российский клуб в долгу перед ними, и требуют компенсации. По условиям перехода в «Зенит» руководство «Интернасьонала» сохранило 10% прав от перепродажи. В 2023 году Юри Алберто перешёл из «Зенита» в «Коринтианс» на условиях обмена игроками. По словам руководителей «Интернасьонала», участвовавших в переговорах, клуб включил в контракт пункт, предусматривающий получение сумм, даже если речь пойдёт об обмене игроками.

«Мы подали иск в ФИФА, но остались открытыми для переговоров. Мы считаем, что, разговаривая, мы сможем быстрее решить проблему. В принципе, ситуация развивается в этом направлении», — сказал вице-президент «Интернасьонала» по правовым вопросам Хорхе Роберто Кунья де Оливейра Фильо.