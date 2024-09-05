Сергей Пиняев ответил, были ли у него предложения от «Зенита» и из Европы

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев рассказал, были ли у него предложения от «Зенита» и зарубежных клубов. По словам игрока, никакой конкретики ни с одним из клубов не было, в данный момент он сконцентрирован на «Локомотиве». В то же время Пиняев отметил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в Европе.

«Были ли конкретные предложения от „Зенита“? Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом. Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О «Зените» я не думал.

Интерес из Европы? Официальных предложений не было. Вокруг любого футболиста, наверное, всегда есть какие-то разговоры. Но конкретных предложений у меня и клуба не было. Хотел бы я попробовать? Наверное, да. Но в нынешнее время, как мы все понимаем, это сложно», — приводит слова Пиняева «Спорт-экспресс».

Напомним, в СМИ появлялись новости об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака» и «Зенита».