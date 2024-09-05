Генсек РФС: я совсем не против отъезда российских игроков в Европу

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как относится к переезду российских футболистов в зарубежные чемпионаты. Функционер признался, что не против трансферов россиян в Европу, если это даёт им импульс для развития.

«Я за то, чтобы был некий баланс. Конечно, мы хотим, чтобы наши сильные игроки выступали в РПЛ. Это важно для нас, для болельщиков, для клубов. Но совсем не против того, чтобы они уезжали [в Европу], если это даёт им какой-то импульс для роста. Например, уехал Сафонов в «ПСЖ». Начнёт он там играть — и перестанет быть российским футболистом или интересным для сборной России? Мне кажется, нет. Если он там ещё и прибавит, для российской сборной это будет дополнительным преимуществом.

Однозначно я против каких-либо искусственных запретов. Матвей, Саша Головин, Федя Чалов, Лёша Миранчук — все они сильные футболисты и приняли решение развивать свои навыки в другом чемпионате — можем пожелать только удачи. Они там представляют наш футбол, в том числе в этот сложный период», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».