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Вьетнам — Россия. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Вьетнам – Россия: составы команд на товарищеский матч по футболу, 5 сентября 2024 года

Стал известен состав сборной России на матч с Вьетнамом
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В товарищеском матче встретятся сборные Вьетнама и России. Команды будут играть на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной России: Лунёв, Круговой, Морозов, Литвинов, Караваев, Кузяев, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Обляков, Мусаев.

Запасные: Сафонов, Латышонок, Хлусевич, Адамов, Глебов, Пруцев, Самошников, Батраков, Зиньковский, Пальцев, Садулаев, Воробьёв.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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