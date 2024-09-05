Стал известен состав сборной России на матч с Вьетнамом

В товарищеском матче встретятся сборные Вьетнама и России. Команды будут играть на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Начало матча — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
Стартовый состав сборной России: Лунёв, Круговой, Морозов, Литвинов, Караваев, Кузяев, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Обляков, Мусаев.
Запасные: Сафонов, Латышонок, Хлусевич, Адамов, Глебов, Пруцев, Самошников, Батраков, Зиньковский, Пальцев, Садулаев, Воробьёв.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и с Беларусью (4:0). При этом встреча со сборной Сербии прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
- 5 сентября 2024
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