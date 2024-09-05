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Иван Обляков — капитан сборной России на матч с Вьетнамом

Иван Обляков — капитан сборной России на матч с Вьетнамом
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Несколькими минутами ранее сборная России объявила состав на товарищеский матч с командой Вьетнама. С капитанской повязкой россиян выведет на игру полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков. Ранее в интервью «Чемпионату» Обляков заявил, что готов быть капитаном сборной.

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Сегодня, 5 сентября, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Вьетнама. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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