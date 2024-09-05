«Зенит» объявил об уходе Ивана Сергеева в «Крылья Советов»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за всё и удачи, Ваня!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма сделки составит 200 млн рублей, а Сергеев подпишет с «Крыльями» контракт на три года.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».