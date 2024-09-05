Азербайджан — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00

Сегодня, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА встретятся сборные Азербайджана и Швеции. Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Балажем Берке (Венгрия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе 1 Лиги С также выступят сборные Словакии и Эстонии. Они встретятся в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.