Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Вьетнам — Россия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджан — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00

Азербайджан — Швеция: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 5 сентября, в матче 1-го тура группы 1 Лиги С Лиги наций УЕФА встретятся сборные Азербайджана и Швеции. Команды будут играть на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Балажем Берке (Венгрия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 1-й тур
05 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 1 Лиги С также выступят сборные Словакии и Эстонии. Они встретятся в параллельном матче.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Материалы по теме
Лига наций больше не товарищеский турнир. Она сильно повлияет на ЧМ-2026
Лига наций больше не товарищеский турнир. Она сильно повлияет на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android