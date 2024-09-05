Генсек РФС: старались привезти кого-нибудь из соперников в Россию, но не удалось

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сентябрьские матчи сборной России пройдут во Вьетнаме, а не на родине. По его словам, у РФС не получилось договориться о проведении домашних игр.

«Мы постарались привезти кого-нибудь в Россию, но на сентябрьские матчи договориться не удалось. Оставались следующие варианты: либо в сентябре не играем, либо делаем сбор и играем с молодёжкой или каким-нибудь клубом РПЛ, либо играем официальные матчи со сборными, которые находятся на втором и четвёртом местах из списка доступных. Обсудили и приняли решение всё-таки полететь», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, с Вьетнамом российская команда встретится уже сегодня, 5 сентября. Начало матча — в 16:00 мск. Встреча с Таиландом пройдёт 7 сентября.