РФС намерен поднять в ФИФА вопрос об участии России в ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация будет вести дискуссию с ФИФА по поводу возможного участия сборной России в чемпионате мира — 2026.

— Вопрос участия в чемпионате мира в 2026 году вы будете поднимать в сентябре, когда планируете общаться с ФИФА?

— Да, в том числе, — приводит слова Максима Митрофанова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, ЧМ-2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. Это будет первый в истории турнир, в котором примут участие не 32 сборные, а 48.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.