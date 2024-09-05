Дюков: матчи со сборными Таиланда и Вьетнама пойдут на пользу молодым российским игрокам

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что товарищеские игры со сборными Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу молодым российским футболистам.

«Матчи с Вьетнамом и Таиландом пройдут в формате товарищеского турнира. А участие в турнирах всегда интереснее. Также это новый опыт для молодых футболистов, это посещение нового региона, Азии. Этот опыт пойдёт на пользу молодым футболистам», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, матч между сборными России и Вьетнама состоится сегодня, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. Сборные России и Вьетнама никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне, этот матч будет первым. 7 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таиландом. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.