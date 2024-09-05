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Глава Самарской области помог с переходом Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»

Глава Самарской области помог с переходом Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов»
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал переход Ивана Сергеева из «Зенита». По словам функционера, с этим трансфером клубу помог глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Сергеев — игрок высокого класса. Переход в «Крылья» был бы невозможен без содействия врио главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. По просьбе нашего клуба он включился в переговорный процесс с руководством «Зенита», благодаря чему команду усилил такой квалифицированный игрок», – приводит слова Вадима Андреева пресс-служба самарского клуба.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».

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