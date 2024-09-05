В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Сергеева из «Зенита»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Зенита».

«Рады, что Иван Сергеев вернулся в команду! Мы все хорошо знакомы с его качествами и высоко оцениваем профессионализм. Надеемся, что он поможет нам добиться поставленных целей», — приводит слова Корниленко пресс-служба самарского клуба.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летний Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».